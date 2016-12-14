Необходим subj. Размер 423х211 рх. ТЗ в ЛС.
Новогодний баннер в слайдер интернет-магазина
Описание баннера во вложении. Срок исполнения 1 день.
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