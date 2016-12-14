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50 баннеров (креативов) для таргетированной рекламы Инстаграм
Здравствуйте)
Ищем специалиста на отрисовку 50 баннеров (креативов) для таргетированной рекламы Инстаграм. Размер 1024 на 1024. Картинка нужна интересная, контрастная. Текст на картинке по минимуму (максимум 2-3 слова)
ЦА - женщины русскоговорящие, от 22 до 45, интересы : ПП рецепты, похудение, зож, воспитание детей.
Жду ваше предложение. Обязательно напишите стоимость работы и дайте ссылки на ваши работы.
PS Если можете интересно писать тексты для креативов, напишите про это тоже )
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