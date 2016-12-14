50 баннеров (креативов) для таргетированной рекламы Инстаграм

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Закрыт11 заявок340 просмотров

Здравствуйте)

Ищем специалиста на отрисовку 50 баннеров (креативов)  для таргетированной рекламы Инстаграм.  Размер 1024 на 1024. Картинка нужна интересная, контрастная.  Текст на картинке по минимуму (максимум 2-3 слова)

ЦА - женщины русскоговорящие, от 22 до 45, интересы : ПП рецепты, похудение, зож, воспитание детей. 

Жду ваше предложение. Обязательно напишите стоимость работы и дайте ссылки на ваши работы.

PS Если можете интересно писать тексты для креативов, напишите про это тоже )

8 лет назад
Alex-Iva
Алексей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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