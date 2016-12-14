Изготовление баннеров

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Закрыт4 заявки156 просмотров

INFINETUSA.COM. Нужно срочно заняться изготовлением баннеров и раскруткой сайта. Умение вэб дизайнера- плюс.

ТЗ

Необходимопродумать план по раскрутке наших сервисов в СНГ для состоятельных клиентов. Мы

предлагаем уникальные международные финансовые стратегии.Это может бытькак таргетированая реклама по ключевым фразам в Яху и Гугл, так и изготовление

и размещение баннеров в солидных соц сетях.Нужно учитыватьчто мы - американская фирма и находимся в США.

8 лет назад
guest_14778193835771
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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