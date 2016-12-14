Привет. Нужен банер статический для сайта и соцсетей. Текст для банера Інформаційний портал ВИШНЕВЕ.УКР проводить акцію «Напиши листа Миколаю!». З 15 грудня по 18 грудня додавайте фото листа від своїх діток ...
Изготовление баннеров
INFINETUSA.COM. Нужно срочно заняться изготовлением баннеров и раскруткой сайта. Умение вэб дизайнера- плюс.
ТЗ
Необходимопродумать план по раскрутке наших сервисов в СНГ для состоятельных клиентов. Мы
предлагаем уникальные международные финансовые стратегии.Это может бытькак таргетированая реклама по ключевым фразам в Яху и Гугл, так и изготовление
и размещение баннеров в солидных соц сетях.Нужно учитыватьчто мы - американская фирма и находимся в США.
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