Необходимо нарисовать баннер для слайдера с акцией. В приложениях дизайн сайта - для понимания общей концепции, оригинал баннера и крупный план - как выглядит на сайте. Вот вместо этого стандартного баннера должен ...
Ресайзы для гугл эдвордс и перевод в хтмл5
1. Есть баннер (во вложении), нужно сделать ресайзы для него. Анимация должна быть сохранена. Если стрелки мигают два раза - мигать должны два и т.д. Баннеры будут для гугл эдвордс, вес не должен превышать 150 кб.
160х600
728х90
2. И перевести баннер во вложении и два ресайза в хтмл-5 для эдвордса.
Надо сделать сегодня до обеда!
Все, что есть: https://yadi.sk/d/omsZbaDo32amDx
https://yadi.sk/d/PpuX95nt32amKv
Заявки фрилансеров
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