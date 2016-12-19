Ресайзы для гугл эдвордс и перевод в хтмл5

1. Есть баннер (во вложении), нужно сделать ресайзы для него. Анимация должна быть сохранена. Если стрелки мигают два раза - мигать должны два и т.д. Баннеры будут для гугл эдвордс, вес не должен превышать 150 кб.

160х600

728х90

2. И перевести баннер во вложении и два ресайза в хтмл-5 для эдвордса.

Надо сделать сегодня до обеда!

Все, что есть: https://yadi.sk/d/omsZbaDo32amDx

https://yadi.sk/d/PpuX95nt32amKv