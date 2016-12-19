Нужен баннер на сайт

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Закрыт15 заявок155 просмотров

Нужен баннер на сайт giftman.ru вместо текущего. 

Высота такая же, ширина 1300px 

Текст на баннере такой: 

На волне популярности фильма «Викинг» наши амулеты пользуются повышенным 

спросом. 

И кнопка или текст мигающий: Успей заказать. 

Дизайн должен быть в стилистике фильма Викинг https://www.kinopoisk.ru/film/707407/

Цена, сроки? Работаем без предоплаты.

8 лет назад
dmitriicru
Дмитрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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