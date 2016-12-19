Необходимо сделать рекламные баннера 728x90px и 240х400px формат .GIF Тематика "сервис email рассылок"
Нужен баннер на сайт
Нужен баннер на сайт giftman.ru вместо текущего.
Высота такая же, ширина 1300px
Текст на баннере такой:
На волне популярности фильма «Викинг» наши амулеты пользуются повышенным
спросом.
И кнопка или текст мигающий: Успей заказать.
Дизайн должен быть в стилистике фильма Викинг https://www.kinopoisk.ru/film/707407/
Цена, сроки? Работаем без предоплаты.
Заявки фрилансеров
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