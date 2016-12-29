Нарисовать три баннера

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Завершен14 заявок216 просмотров

Добрый день! Необходимо нарисовать три статичных баннера, в слайдер разрабатываемого интернет магазина. Тема сельское хозяйство. С заданием можно ознакомится здесь : https://cloud.mail.ru/public/MaWV/e4KVGGVhk , все виды оплаты. С уважением, Сергей.

8 лет назад
anton1515
Сергей 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Akulina89
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
8 лет назад
$24
2 дня
Тяжелое было задание, но все исполнено на достаточно высоком уровне. Баннера получились оригинальными и красивыми. Спасибо. Рекомендую.
Сергей отличный заказчик. Всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Akulina89
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
8 лет назад

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