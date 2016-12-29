Нужен баннер на сайт giftman.ru вместо текущего. Высота такая же, ширина 1300px Текст на баннере такой: На волне популярности фильма «Викинг» наши амулеты пользуются повышенным спросом. И кнопка ...
Нарисовать три баннера
Добрый день! Необходимо нарисовать три статичных баннера, в слайдер разрабатываемого интернет магазина. Тема сельское хозяйство. С заданием можно ознакомится здесь : https://cloud.mail.ru/public/MaWV/e4KVGGVhk , все виды оплаты. С уважением, Сергей.
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