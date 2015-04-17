anton1515

Сергей anton1515

 
57 летБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$240
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • HTML верстка плюс интеграция на CMS WordPress

    Добрый день! Задание: необходимо сверстать макеты PSD (десктоп+адаптив) и интегрировать с CMS WordPress. Цену и сроки обязательно указывайте в заявке. Спасибо. Более детально здесь: https://drive.google.com/open?id=1f9IZ8uQ6fVKdaXqN-FgPf6sGzVHxGOsG

    WordPressHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн промо-сайта

    Добрый день! Необходим дизайн промо-сайта. Тема услуги. CMS WordPress. Главная страница и 5 текстовых внутренних( контакты, форма заказа, доставка, ассортимент, пользовательское соглашение). Десктоп версия и адаптив( смартфон). Прототип и заполненный бриф отправлю выбранному Исполнителю.  Логотип ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Редизайн логотипа.

    Добрый вечер! Необходим редизайн существующего логотипа. Все исходники есть. Выбранному исполнителю отправлю файл.  Оплата в wmz, Яндекс деньги.  Сроки и цену (обязательно) указывайте пожалуйста в заявке или письме. С уважением, Сергей. С заданием можно ознакомится здесь : https://drive.google.com/file/d/1wyOeKtHTZShn2pS4ps8fAFkXpT-9TSAZ/view?usp=sharing

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип

    Добрый день! Необходимо создать логотип на нашей идее. Бюджетно. Сроки и цену прошу сообщить. С заданием можно ознакомиться здесь: https://cloud.mail.ru/public/JWej/cpxhL5z19, спасибо.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Тексты для сайта

    Добрый день. Необходимо описание брендов для интернет магазина. Оригинальные тексты, без плагиата. Оплата в wmz, яндекс деньги. С заданием можно ознакомиться здесь:https://cloud.mail.ru/public/EUBd/KBALFN6rf . С уважением Сергей.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Фавикон на сайт

    Добрый день! Необходимо нарисовать фавикон, на основании представленного логотипа. И иконки 16+16, 32+32 png. Оплата в wmz. Сроки и цену указывайте пожалуйста в заявке или письме. С уважением, Сергей.  С рисунком можно ознакомиться здесь: https://cloud.mail.ru/public/68bV/xXKLFqf4R

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать три баннера

    Добрый день! Необходимо нарисовать три статичных баннера, в слайдер разрабатываемого интернет магазина. Тема сельское хозяйство. С заданием можно ознакомится здесь : https://cloud.mail.ru/public/MaWV/e4KVGGVhk , все виды оплаты. С уважением, Сергей.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка дизайна интернет магазина.

    Добрый день! Необходимо сверстать макеты psd, выполненные по сетке bootstrap. Интернет магазин будет на CMS Opencart. Качественно и в срок. Адаптивная, кроссбраузерность,аккуратный код. Оплата перевод, электронные платежи. С заданием можно ознакомиться здесь: https://cloud.mail.ru/public/KHE9/dKzcyFVvu . С ...

    OpenCartBootstrap
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн интернет магазина.

    Добрый день. Необходим дизайн интернет магазина. CMS Opencart. Тема сельское хозяйство. С заданием можно ознакомиться по ссылке,https://yadi.sk/d/Jx8y8_qHzsVfY. Бюджет указывайте, виды оплаты wmz, яндекс деньги, перевод. С уважением, Сергей.

    OpenCart
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Презентация

    Добрый день! Необходимо сделать презентацию в Microsoft Power Point. Тема, обои и паркет. Для ознакомления и привлечения к продаваемым товарам, заказчиков.Презентация будет распространяться по e-mail. Все текстуры, краткие описания,логотип, и.т.д., предоставляю. Образец может быть ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • HTML-верстка

    Добрый день.Необходимо верстка макетов под cms OpenCart, кроссбраузерность,аккуратный код,все современные технологии. JQvery, HTML5, CSS3, Pixel perfect. Смотреть здесь https://yadi.sk/d/CBiunpEpfL5nD

    OpenCartHTMLВерстка макета
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайтов

    Добрый день. Для наполнения интернет-магазинов товарами, cms OpenCart, требуются контент-менеджеры.Большой объем работы. Тематика обои, паркет, плитка.Заявки подавать только тем фрилансерам, которые в настоящее время свободны, а не имеют по 10 заказ в портфеле.Посредники не приветствуются.Указывать ...

    OpenCartНаполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов42 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннера на сайты.

    Добрый день. Нуждаемся в разработке 14 рекламно-информационных баннерах. Для двух интернет-магазинов. Статичных, в формате jpg, на слайдер jQuery.Современный, интересный, строгий дизайн. Тема 1) Обои, 2) Паркет.Присылайте пожалуйста заявки с указанными ценами. Желательно привести примеры. ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • HTML верстка

    Доброго времени. Необходима помощь. Нужно сверстать два сайта. Адаптивная, кроссбраузерная HTML-верстка. PSD макеты для первого сайта готовы, для второго , через неделю. Смотрите пожалуйста файл, для оценки проекта.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Тексты для сайтов

    Доброго времени. Необходима помощь в написании статей для двух сайтов. 1.Обои. Seo тексты,описание брендов( небольшие статьи ,желательно взять информацию с их сайтов и сделать перевод или с иностранных источников), история обоев, виды, информация о странах производителях, ...

    Написание статейТексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать иконки

    Добрый день. Необходимы 12 иконок ,для главной странички сайта по паркету. В формате ai, cdr. Серого цвета на белом фоне, плоские стиль flat. Примерные образцы прилагаю. Оригинальные, собственной разработки. Каждая иконка символизирует один крупный раздел. Например: ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$240
10 баллов
4 года назад
HTML верстка плюс интеграция на CMS WordPress
Отличный заказчик, однозначно рекомендую!!!
Наш проект завершен. Верстку и интегрирование на CMS сделал Ярослав. Спасибо. Все выполнено тонко и профессионально. Минимум правок, спокойно и уверенно, все вопросы были решены в кратчайшее время. Однозначно рекомендую, как отличного специалиста.
Ответный отзыв
o_shkarubo
Ольга 
32 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$335
10 баллов
5 лет назад
Дизайн промо-сайта
Очень порядочный и хороший заказчик! Грамотная постановка задачи. Своевременная оплата в рамках договоренностей. Быстрый фидбек. Рекомендую и с радостью продолжу сотрудничество!
Спасибо, Ольга! Если вам необходим современный дизайнер, знающий все тонкости своего дела, обращайтесь к Ольге. Однозначно рекомендую как ответственного и креативного специалиста.
Ответный отзыв
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Редизайн логотипа.
Приятно работать с Сергеем! Четкое задание, быстрая оплата, с удовольствием продолжу сотрудничество)
Спасибо, больше чем ожидал. Очень профессионально.
Ответный отзыв
Eullen
Полина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Логотип
Отличный заказчик! Хорошо поставлена задача, моментальная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Супер. Профессионально, четко и ясно. Спасибо.
Ответный отзыв
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Тексты для сайта
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.
Качественные тексты, выполнено все по ТЗ, быстро и четко. Спасибо.
Ответный отзыв