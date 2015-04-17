Добрый день! Задание: необходимо сверстать макеты PSD (десктоп+адаптив) и интегрировать с CMS WordPress. Цену и сроки обязательно указывайте в заявке. Спасибо. Более детально здесь: https://drive.google.com/open?id=1f9IZ8uQ6fVKdaXqN-FgPf6sGzVHxGOsG
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Необходим дизайн промо-сайта. Тема услуги. CMS WordPress. Главная страница и 5 текстовых внутренних( контакты, форма заказа, доставка, ассортимент, пользовательское соглашение). Десктоп версия и адаптив( смартфон). Прототип и заполненный бриф отправлю выбранному Исполнителю. Логотип ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый вечер! Необходим редизайн существующего логотипа. Все исходники есть. Выбранному исполнителю отправлю файл. Оплата в wmz, Яндекс деньги. Сроки и цену (обязательно) указывайте пожалуйста в заявке или письме. С уважением, Сергей. С заданием можно ознакомится здесь : https://drive.google.com/file/d/1wyOeKtHTZShn2pS4ps8fAFkXpT-9TSAZ/view?usp=sharingЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Необходимо создать логотип на нашей идее. Бюджетно. Сроки и цену прошу сообщить. С заданием можно ознакомиться здесь: https://cloud.mail.ru/public/JWej/cpxhL5z19, спасибо.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Необходимо описание брендов для интернет магазина. Оригинальные тексты, без плагиата. Оплата в wmz, яндекс деньги. С заданием можно ознакомиться здесь:https://cloud.mail.ru/public/EUBd/KBALFN6rf . С уважением Сергей.Завершен7 лет назад
Добрый день! Необходимо нарисовать фавикон, на основании представленного логотипа. И иконки 16+16, 32+32 png. Оплата в wmz. Сроки и цену указывайте пожалуйста в заявке или письме. С уважением, Сергей. С рисунком можно ознакомиться здесь: https://cloud.mail.ru/public/68bV/xXKLFqf4RИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Необходимо нарисовать три статичных баннера, в слайдер разрабатываемого интернет магазина. Тема сельское хозяйство. С заданием можно ознакомится здесь : https://cloud.mail.ru/public/MaWV/e4KVGGVhk , все виды оплаты. С уважением, Сергей.Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Необходимо сверстать макеты psd, выполненные по сетке bootstrap. Интернет магазин будет на CMS Opencart. Качественно и в срок. Адаптивная, кроссбраузерность,аккуратный код. Оплата перевод, электронные платежи. С заданием можно ознакомиться здесь: https://cloud.mail.ru/public/KHE9/dKzcyFVvu . С ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходим дизайн интернет магазина. CMS Opencart. Тема сельское хозяйство. С заданием можно ознакомиться по ссылке,https://yadi.sk/d/Jx8y8_qHzsVfY. Бюджет указывайте, виды оплаты wmz, яндекс деньги, перевод. С уважением, Сергей.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $95
Добрый день! Необходимо разработать логотип, плюс визитка, бланк. С заданием, можно ознакомиться в прикрепленном файле. Срок 10-11 дней.Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен7 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать презентацию в Microsoft Power Point. Тема, обои и паркет. Для ознакомления и привлечения к продаваемым товарам, заказчиков.Презентация будет распространяться по e-mail. Все текстуры, краткие описания,логотип, и.т.д., предоставляю. Образец может быть ...Презентации1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день.Необходимо верстка макетов под cms OpenCart, кроссбраузерность,аккуратный код,все современные технологии. JQvery, HTML5, CSS3, Pixel perfect. Смотреть здесь https://yadi.sk/d/CBiunpEpfL5nDHTML-верстка14 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Для наполнения интернет-магазинов товарами, cms OpenCart, требуются контент-менеджеры.Большой объем работы. Тематика обои, паркет, плитка.Заявки подавать только тем фрилансерам, которые в настоящее время свободны, а не имеют по 10 заказ в портфеле.Посредники не приветствуются.Указывать ...Наполнение сайтов42 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нуждаемся в разработке 14 рекламно-информационных баннерах. Для двух интернет-магазинов. Статичных, в формате jpg, на слайдер jQuery.Современный, интересный, строгий дизайн. Тема 1) Обои, 2) Паркет.Присылайте пожалуйста заявки с указанными ценами. Желательно привести примеры. ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $728
SEO тексты ,описание брендов.Завершен9 лет назад
Добрый день. Создаем интернет-магазины. Нужна помощь. Необходимо натяжка шаблона на CMS Opencart.Всего три шаблона.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $460
Seo тексты, описания брендовЗавершен9 лет назад
Доброго времени. Необходима помощь. Нужно сверстать два сайта. Адаптивная, кроссбраузерная HTML-верстка. PSD макеты для первого сайта готовы, для второго , через неделю. Смотрите пожалуйста файл, для оценки проекта.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Доброго времени. Необходима помощь в написании статей для двух сайтов. 1.Обои. Seo тексты,описание брендов( небольшие статьи ,желательно взять информацию с их сайтов и сделать перевод или с иностранных источников), история обоев, виды, информация о странах производителях, ...Завершен9 лет назад
Добрый день. Необходимы 12 иконок ,для главной странички сайта по паркету. В формате ai, cdr. Серого цвета на белом фоне, плоские стиль flat. Примерные образцы прилагаю. Оригинальные, собственной разработки. Каждая иконка символизирует один крупный раздел. Например: ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад