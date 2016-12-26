Фавикон на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен8 заявок203 просмотра

Добрый день! Необходимо нарисовать фавикон, на основании представленного логотипа. И иконки 16+16, 32+32 png. Оплата в wmz. Сроки и цену указывайте пожалуйста в заявке или письме. С уважением, Сергей.  С рисунком можно ознакомиться здесь: https://cloud.mail.ru/public/68bV/xXKLFqf4R

8 лет назад
anton1515
Сергей 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо, все сделано очень быстро. Рекомендую.
СОТРУДНИЧЕСТВОМ БОЛЕЕ ЧЕМ ДОВОЛЕН! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад