Разработка логотипа и иконок для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт24 заявки214 просмотров

Нужно создать логотип для сайта и иконки для различных категорий сайта. Тематика сайтов : комплектующие для компьютеров ,  мультимедийные проекторы. 

8 лет назад
1server
50 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров