2 иконки в psd формате

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт9 заявок160 просмотров

Требуется сделать 2 иконки для размещения на сайте. ТЗ во вложении.

8 лет назад
evshi
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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