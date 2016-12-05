Нарисовать иконки на лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт9 заявок158 просмотров

Нарисовать иконки на лендинг основываясь на стиле брендбука.

Иконки должны быть в корпоративном стиле, но каждая индивидуальная.

Иконки главной страницы1.СЦЕНАРИИ/ТЕКСТЫ2.ИЛЛЮСТРАЦИИ3.АНИМАЦИЯ 4.СТУДИЙНАЯ ОЗВУЧКА КАК?1.ЗАКАЗ2.КОНЦЕПЦИЯ3.СЦЕНАРИЙ4.ИЛЛЮСТРАЦИИ5.АНИМАЦИЯ ВИДЕО6.СТУДИЙНАЯ ОЗВУЧКА7.МОНТАЖ8.ВЫХОД В СВЕТКОМУ?1.Сайты, лендинги, интернет-магазины2. Обучение, Презентации, Тренинги3.Продукты, Сервисы, Услуги4.Политика, Гос. Учереждения5,Описание сложных схем, Процессы6.Социальные ведомства             КУДА?

  • Сайт, лендинг
  • Социальные сети
  • Ютуб
  • ТВ, Цифровые экраны
  • Презентации
+ то, что в файле.
8 лет назад
sintezis
Инна 
53 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров