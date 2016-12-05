Тематика мобильного приложения: Фен-шуй Приложение для Android и iOS. Всю графику нужно сделать во всех необходимых для каждой платформы размерах. Необходимо нарисовать: - иконку для самого приложения - сплеш-скрин ...
Нарисовать иконки на лендинг
Нарисовать иконки на лендинг основываясь на стиле брендбука.
Иконки должны быть в корпоративном стиле, но каждая индивидуальная.
Иконки главной страницы1.СЦЕНАРИИ/ТЕКСТЫ2.ИЛЛЮСТРАЦИИ3.АНИМАЦИЯ 4.СТУДИЙНАЯ ОЗВУЧКА КАК?1.ЗАКАЗ2.КОНЦЕПЦИЯ3.СЦЕНАРИЙ4.ИЛЛЮСТРАЦИИ5.АНИМАЦИЯ ВИДЕО6.СТУДИЙНАЯ ОЗВУЧКА7.МОНТАЖ8.ВЫХОД В СВЕТКОМУ?1.Сайты, лендинги, интернет-магазины2. Обучение, Презентации, Тренинги3.Продукты, Сервисы, Услуги4.Политика, Гос. Учереждения5,Описание сложных схем, Процессы6.Социальные ведомства КУДА?
- Сайт, лендинг
- Социальные сети
- Ютуб
- ТВ, Цифровые экраны
- Презентации
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