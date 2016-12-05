Нужно сделать иконки в виде наград. 1. подтверждение emaila 2. выдается за первую новость 3. выдается за 10 новостей 4. выдается за 25 новостей надпись 5. первый комментарий 6. ...
Нарисовать ряд иконок для мобильного приложения
Тематика мобильного приложения: Фен-шуй
Приложение для Android и iOS.
Всю графику нужно сделать во всех необходимых для каждой платформы размерах.
Необходимо нарисовать:
- иконку для самого приложения
- сплеш-скрин
- около 20 "стандартных" иконок для интерфейса (например Настройки, Помощь...)
- около 16 иконок для интерфейса, но специфических для фен-шуй тематики
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