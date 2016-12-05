Нарисовать ряд иконок для мобильного приложения

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт13 заявок168 просмотров

Тематика мобильного приложения: Фен-шуй

Приложение для Android и iOS.

Всю графику нужно сделать во всех необходимых для каждой платформы размерах.

Необходимо нарисовать:

- иконку для самого приложения

- сплеш-скрин

- около 20 "стандартных" иконок для интерфейса (например Настройки, Помощь...)

- около 16 иконок для интерфейса, но специфических для фен-шуй тематики

AndroidiOS
8 лет назад
danWolf
Данил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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