Брендинг интернет-магазина (лого, favicon, картинка для og:image)

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен12 заявок245 просмотров

Требуется брендинг интернет-магазина:

Дизайн-макет прикреплён.

1.  Логотип

максимальный размер: 230х45

рекомендованный: 200х40

2. Favicon:

2.1 стандартный favicon в нескольких размерах:

  16x16 - прозрачный фон

  120x120 - однотонный фон

  64x64 - прозрачный фон

2.2 favicon для живых плиток windows:

 прозрачный фон + цвет однотонного

 https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bg183312(v=vs.85).aspx

  Размеры:

  144x144

  70x70

  150x150

  310x310

3. Изображение для публикации в соц. сетях

Размер: 1200 x 600 px

8 лет назад
Sect0R
Руслан 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

destroyds
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$60
5 дней
Великолептная работа ! Получил несколько вариантов лого, как будет выглядеть на сайте и в favicon, а также отличный баннер. Будем работать дальше
Приятно работать с Русланом! Сотрудничая вместе мы выполнили проэкт качественно и в срок :)

Заявки фрилансеров

destroyds
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад