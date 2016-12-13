Нарисовать 6 иконок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок205 просмотров

Необходимо нарисовать 6 иконок. Подробности в ЛС.

8 лет назад
frodo8
Фёдор 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

nastu_bol
31 год
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Рекомендую!
Хороший заказчик, оплата вовремя, рекомендую!

Заявки фрилансеров

nastu_bol
31 год
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад