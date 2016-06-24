nastu_bol

Анастасия nastu_bol

 
29 летРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
frodo8
Фёдор 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать 6 иконок
Рекомендую!
Хороший заказчик, оплата вовремя, рекомендую!
Ответный отзыв
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$9
10 баллов
7 лет назад
Нужно нарисовать 9 иконок для бокового меню сайта
Все сделано, все красиво. Спасибо!
Хорошая обратная связь, своевременная оплата, спасибо за сотрудничество! Рекомендую
Ответный отзыв
Akai77
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$14
10 баллов
7 лет назад
Сделать иконки для сайта
Все хорошо отрисовано, спасибо
Сотрудничеством довольна, спасибо!
Ответный отзыв
MainRoot
Павел 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Иконки для сайта онлайн полиграфии с моим персонажем
Быстро, качественно, прикольно (:
Отличный заказчик! Всегда на связи, рекомендую!)
Ответный отзыв
Kurilshik
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Требуется отрисовка в векторе 100 пиктограмм
Работа была выполнена очень быстро, большое спасибо Насте за работу. Рекомендую!
Алексей хороший заказчик! Сотрудничеством довольна, спасибо за работу!
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
7 отзывов
от $5
от 6 часов
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
от $8
от 8 часов
нет рейтинга