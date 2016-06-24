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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, оплата вовремя, рекомендую!
$9
10 баллов
7 лет назад
Все сделано, все красиво. Спасибо!
Ответный отзыв
Хорошая обратная связь, своевременная оплата, спасибо за сотрудничество! Рекомендую
$14
10 баллов
7 лет назад
Все хорошо отрисовано, спасибо
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна, спасибо!
$12
10 баллов
8 лет назад
Быстро, качественно, прикольно (:
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда на связи, рекомендую!)
$40
10 баллов
8 лет назад
Работа была выполнена очень быстро, большое спасибо Насте за работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Алексей хороший заказчик! Сотрудничеством довольна, спасибо за работу!
Иконки и Пиксель-арт
7 отзывов
от $5
от 6 часов
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
от $8
от 8 часов
нет рейтинга