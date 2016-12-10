Дизайн иконки для награждения лучших авторов блога

На сайте коллективных блогов авторы размещают статьи на разные темы. Каждый год мы выбираем лучших авторов и вручаем им призы.

Появилась идея добавлять автору в профиль иконку которая показывает, что в таком-то году он был лучшим автором на сайте (лучше авторов может быть несколько, поэтому обыгрывать в иконке тему первого места не нужно)

Необходимо создать 7 иконок которые показывают, что обладатель данного значка был призером в 2011, 2012, ….2017 года. Те по факту дизайн всех 7ми иконок будет одинаковый, отличаться будет только название года и возможно основной цвет иконки.

Ожидаемый результат

Исходный файл с проектом (в формате того редактора в котором Вы будете работать)

7 иконок размером 50x50 в формате png

Полное ТЗ в аттачменте.

Оплата возможна только в WMZ