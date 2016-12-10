Нарисовать иконку Favicon для сайта

# 1 — $ 30

Требуется нарисовать иконку favicon (что такое favicon) для сайта https://goo.gl/f6KFSR

Формат файла *.png. Создаем 4 размера 16х16, 32х32, 96х96, 128x128px. В каждом из них она должна корректно отображаться.

По изображению:

1. Тема скидки, шоппинг. (но привязка к теме не обязательна)

2. Яркое и привлекающие внимание на поиске Яндекс.

3. Отличающиеся от других сайтов тематики (см. в поиске этот запрос)

4. Не используем знаки %, $, ₽