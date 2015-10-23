1. Есть рабочий веб сервер на CentOS 7 + ISP Manager. Все стандартно: Nginx, Apache, Mysql. На нем размещено несколько сайтов. 2. Есть второй сервер, аналогичный CentOS 7 + ISP Manager. Он будет резервным. ...
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо собрать адреса сайтов одно из рубрик Яндекс Каталога. Количество 1000 шт., т.е. 100 страниц рубрики. Результат работы - текстовый файл содержащий 1000 адресов сайтов.Завершен8 лет назад
- $5
Для группы Вконтакте салона красоты требуется нарисовать баннер. Тематика: Кератиновое выпрямление и восстановление волос. Баннер НЕ рекламный, а стилизованный прайс-лист, будет размещен в закрепленном посте группу. Размер 700 x 500 px. ...Завершен8 лет назад
- $30
Требуется нарисовать иконку favicon (что такое favicon) для сайта https://goo.gl/f6KFSR Формат файла *.png. Создаем 4 размера 16х16, 32х32, 96х96, 128x128px. В каждом из них она должна корректно отображаться. По изображению: 1. ...Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка расширения для Google Chrome. Для отображения и использования информации с сайта компании и аккаунта зарегистрированного пользователя.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $6
Есть список интернет-магазинов - 125 шт. (адреса предоставлю) Необходимо собрать логотип с каждого и отредактировать их под формат 250х100px. Правим в любом графическом редакторе, лого должен занимать большую часть изображения. Примеры (размеры ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт каталог - на каждой странице: описание какого-либо одного магазина. Всего порядка 2500 страниц. Что требуется собрать:1. Тексты (часть из них выводится в попап окнах при нажатии на кнопки на странице, т.е. данные подгружаются скриптами)2. Ссылки ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Необходимо создать 7 баннеров для главной страницы сайта. Статичные горизонтальные баннеры размером 900х300px. Предложения скидки в указанных магазинах.Завершен10 лет назад
Здравствуйте, Необходимо создать несколько баннеров рекламирующих наше расширение для Google Chrome. 1. Баннер 900x300px - общая реклама расширения. 2. Баннер логотип 440х280px. Примеры - http://prntscr.com/8ebie4 3. Серия слайдер ...Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо создать файл php в котором будет реализован 301 редирект, при этом нужно поправить значение передаваемого http referer. Обработка редиректа будет такого вида — http://site1.ru/go.php/http://site2.ru Все подробности обсудим с ...Завершен10 лет назад
Необходимо создать файл php в котором будет реализован 301 редирект, при этом нужно поправить значение передаваемого http referer. Обработка редиректа будет такого вида - http://site1.ru/go.php/http://site2.ru Все подробности обсудим ...Завершен10 лет назад
Требуется разработка расширения для Google Chrome. Исходные данные: Сайт-каталог, в котором размещена информация о сайтах различных компаний. Что требуется от расширения: 1. Плагин отслеживает url браузера пользователя ...Завершен10 лет назад
Исходные данные: Сайт каталог - на каждой странице: название магазина + картинка (логотип) и текст описания. Всего порядка 1800 страниц. Что требуется: 1. Скачать все логотипы, переименовать файлы изображений в ...Завершен10 лет назад
Исходные данные: Сервер на CentOS6 + IspManager, несколько ip адресов. Установлен и работает веб сервер. Что требуется: Свободные ip использовать как прокси с авторизацией по логину и паролю. ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Есть Wordpress сайт с установленной коммерческой темой http://www.premiumpress.com/demowebsite/?t=coupontheme Требуется доработка php кода шаблона. Интересует: сортировка постов, добавление нескольких функциональных блоков на страницах категорий и постов. Подробности того, что ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $15
Необходимо 10 изображений для объявлений в Яндекс Директ (РСЯ). Исходный размер 200x200px (в объявлении будет 90x90px). Реклама идет на сервис скидок, поэтому тема - скидки, промокоды, акции, распродажи. По содержанию ...Баннеры3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть необходимость установить форму комментирования на странице категории (странице тега), после анонсов статей. Нужны комментарии индексируемые ПС, а не реализованные на ява. Стандартные функции WP этого не предусматриваю. Оплата по договоренности ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Нужен новый логотип для сайта. Размер 330х100px. Размещаться будет стандартно - в левой части шапки сайта. Содержание - оформленный текст названия + графика в тему сайта. Оплата в ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сайт на Wordpress. Есть необходимость оставлять комментарии к категории (странице тега), а не постам (статьям). Реализовали через ява код комментариев DISQUS. Что требуется: Необходимо синхронизация комментариев DISQUS с базой ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Для сайта каталога необходимо собрать контактные данные интернет-магазинов - порядка 50 сайтов по списку, который предоставим. Какие данные нужны: 1. Адрес сайта 2. Телефон 3. Адрес почтовый 4. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад