ensis

Антон ensis

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$62
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настроить резервирование сервера на CentOS

    1. Есть рабочий веб сервер на CentOS 7 + ISP Manager. Все стандартно: Nginx, Apache, Mysql. На нем размещено несколько сайтов.  2. Есть второй сервер, аналогичный CentOS 7 + ISP Manager.  Он будет резервным. ...

    ApacheCentOSMySQLNginx
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка баннера для VK

    $5

    Для группы Вконтакте салона красоты требуется нарисовать баннер.  Тематика: Кератиновое выпрямление и восстановление волос. Баннер НЕ рекламный, а стилизованный прайс-лист, будет размещен в закрепленном посте группу. Размер 700 x 500 px. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать иконку Favicon для сайта

    $30

    Требуется нарисовать иконку favicon (что такое favicon) для сайта https://goo.gl/f6KFSR Формат файла *.png. Создаем 4 размера 16х16, 32х32, 96х96, 128x128px. В каждом из них она должна корректно отображаться. По изображению: 1. ...

    Иконки и Пиксель-арт17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Расширение для Google Chrome

    Требуется разработка расширения для Google Chrome. Для отображения и использования информации с сайта компании и аккаунта зарегистрированного пользователя.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Собрать логотипы с интернет-магазинов

    $6

    Есть список интернет-магазинов - 125 шт.  (адреса предоставлю) Необходимо собрать логотип с каждого и отредактировать их под формат 250х100px. Правим в любом графическом редакторе, лого должен занимать большую часть изображения. Примеры (размеры ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Спарсить данные с сайта-каталога

    Сайт каталог - на каждой странице: описание какого-либо одного магазина. Всего порядка 2500 страниц. Что требуется собрать:1. Тексты (часть из них выводится в попап окнах при нажатии на кнопки на странице, т.е. данные подгружаются скриптами)2. Ссылки ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка баннеров

    $30

    Необходимо создать 7 баннеров для главной страницы сайта. Статичные горизонтальные баннеры размером 900х300px. Предложения скидки в указанных магазинах.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннеры скидочной тематики

    Здравствуйте, Необходимо создать несколько баннеров рекламирующих наше расширение для Google Chrome. 1. Баннер 900x300px - общая реклама расширения. 2. Баннер логотип 440х280px. Примеры - http://prntscr.com/8ebie4 3. Серия слайдер ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настроить редирект на JS

    $50

    Необходимо создать файл php в котором будет реализован 301 редирект, при этом нужно поправить значение передаваемого http referer. Обработка редиректа будет такого вида — http://site1.ru/go.php/http://site2.ru Все подробности обсудим с ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настроить редирект на PHP

    Необходимо создать файл php в котором будет реализован 301 редирект, при этом нужно поправить значение передаваемого http referer. Обработка редиректа будет такого вида - http://site1.ru/go.php/http://site2.ru Все подробности обсудим ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Расширение для Google Chrome

    Требуется разработка расширения для Google Chrome. Исходные данные: Сайт-каталог, в котором размещена информация о сайтах различных компаний. Что требуется от расширения: 1. Плагин отслеживает url браузера пользователя ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Спарсить данные с сайта-каталога

    Исходные данные: Сайт каталог - на каждой странице: название магазина + картинка (логотип) и текст описания. Всего порядка 1800 страниц. Что требуется: 1. Скачать все логотипы, переименовать файлы изображений в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настройка прокси сервера на CentOS

    Исходные данные: Сервер на CentOS6 + IspManager, несколько ip адресов. Установлен и работает веб сервер. Что требуется: Свободные ip использовать как прокси с авторизацией по логину и паролю. ...

    CentOSISPmanager
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модернизировать шаблон Wordpress

    $500

    Есть Wordpress сайт с установленной коммерческой темой http://www.premiumpress.com/demowebsite/?t=coupontheme Требуется доработка php кода шаблона. Интересует: сортировка постов, добавление нескольких функциональных блоков на страницах категорий и постов. Подробности того, что ...

    PHPWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 10 изображений для Яндекс Директ

    $15

    Необходимо 10 изображений для объявлений в Яндекс Директ (РСЯ). Исходный размер 200x200px (в объявлении будет 90x90px). Реклама идет на сервис скидок, поэтому тема - скидки, промокоды, акции, распродажи. По содержанию ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поставить комментарии к категории Wordpress

    $100

    Есть необходимость установить форму комментирования на странице категории (странице тега), после анонсов статей. Нужны комментарии индексируемые ПС, а не реализованные на ява. Стандартные функции WP этого не предусматриваю. Оплата по договоренности ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать Логотип в шапку сайта

    $100

    Нужен новый логотип для сайта. Размер 330х100px. Размещаться будет стандартно - в левой части шапки сайта. Содержание - оформленный текст названия + графика в тему сайта. Оплата в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать на WP комментарии DISQUS

    Сайт на Wordpress. Есть необходимость оставлять комментарии к категории (странице тега), а не постам (статьям). Реализовали через ява код комментариев DISQUS. Что требуется: Необходимо синхронизация комментариев DISQUS с базой ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Собрать контактные данные сайтов

    $50

    Для сайта каталога необходимо собрать контактные данные интернет-магазинов - порядка 50 сайтов по списку, который предоставим. Какие данные нужны: 1. Адрес сайта 2. Телефон 3. Адрес почтовый 4. ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$62
10 баллов
6 лет назад
Настроить резервирование сервера на CentOS
ApacheCentOSMySQLNginx
Был рад сотрудничеству. Уважительный в обшении, оплата в срок и без задержек. Всегда предупреждал если не на связи. Вобшем я был спокоен сотрудничая с Антоном
Рекомендую! Задача реализована быстро и качественно. + Егор составил инструкции для дальнейшей работы.
Ответный отзыв
vitroot
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Настройка Web-сервера (VPS CentOS 6)
ApacheCentOSMySQLNginxPHPISPmanager
Благодарю!
В рамках проекта все было выполнено. Возникшие в процессе работы проблемы были выявлены и устранены. + Получил приятный бонус в подарок.
Ответный отзыв
game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Парсинг рубрики Яндекс Каталога
Спасибо за интересное задание. Было приятно с Вами поработать.
Все выполнено в лучшем виде и в этот же день. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
9 часов назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Разработка баннера для VK
Отличный вежливый заказчик! Четко ставит задачу и быстро оплачивает. Рада нашему сотрудничеству и с удовольствием выполню новые заказы.
Заказ выполнен моментально и в лучшем виде. Рекомендую!
Ответный отзыв
P_Andrey
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Собрать логотипы с интернет-магазинов
Отличный заказчик, четко поставленная задача и оплата в срок. Приятно было поработать! Рекомендую!
Работа выполнена в лучшем виде. Рекомендую к сотрудничеству!
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