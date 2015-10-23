Сайт каталог - на каждой странице: описание какого-либо одного магазина. Всего порядка 2500 страниц. Что требуется собрать:1. Тексты (часть из них выводится в попап окнах при нажатии на кнопки на странице, т.е. данные подгружаются скриптами)2. Ссылки ...