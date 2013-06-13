Виталий Иващенко vitrootvitroot
38 летРоссия/Ростов-на-Дону
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Специалист системного администрирования
Настройка и проектирование высоуконагруженных веб-проектов и linux-систем.
Настройка и тонкая оптимизация работы сервера (MySQL, PostgreSQL, Nginx, apache, php, fastcgi, postfix, exim, named, etc)
Аудит безопасности сервера, сканирование, поиск и удаления вредоносного ПО.
Поиск и устранение проблем в работе сервера.
Установка, настройка, решение проблем с панелями управления ispmanager, directadmin, vesta.
Написание bash- и python-скриптов, автоматизация.
Консультация по техническим вопросам, обучение.
Отражение DDoS-атак.
Тонкая оптимизация сервера для максимально производительной работы CMS WordPress, Bitrix, DLE, UmiCMS, Joomla, Drupal
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ведущий системный администратор oblivki.biz303 просмотра
- Руководитель отдела администрирования "Артвелл"295 просмотров
- ITGen - техническая поддержка серверов 24/7319 просмотров
- YourVDS287 просмотров
- Настройка minecraft-сервера110 просмотров
- Старший системный администратор391 просмотр
- Старший системный администритор vdscom.ru375 просмотров
- Старший системный администратор268 просмотров
- Старший специалист технической поддержки.413 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Виталий сделал все быстро и профессионально. Сервер работает так, как мне требуется. Рекомендую под системную настройку серверов.
$70
10 баллов
10 лет назад
Обращался по настройке VPS. Всё было сделано за пару часов. Быстро и качественно. И цена нормальная. Результатом очень доволен. Рекомендую.
$300
10 баллов
11 лет назад
Виталий настоящий профи. Сделал все быстро и качественно. Устранил главную проблему и настроил еще другие функции. Буду обязательно теперь только к нему обращаться. Спасибо)
$10
10 баллов
11 лет назад
Очень доволен качеством работы Виталия, буду обращаться еще!!
$10
10 баллов
11 лет назад
Хороший и приятный человек. Сделал все без задержек за разумные деньги, даже ответил на мои глупые вопросы.
Ответный отзыв
Хорошие впечатления, никаких проблем с сотрудничеством и своевременная оплата.
Системное администрирование
11 отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга