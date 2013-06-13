vitroot

Виталий Иващенко vitroot

 
38 летРоссия/Ростов-на-Дону
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Специалист системного администрирования

Настройка и проектирование высоуконагруженных веб-проектов и linux-систем.

Настройка и тонкая оптимизация работы сервера (MySQL, PostgreSQL, Nginx, apache, php, fastcgi, postfix, exim, named, etc)

Аудит безопасности сервера, сканирование, поиск и удаления вредоносного ПО.

Поиск и устранение проблем в работе сервера.

Установка, настройка, решение проблем с панелями управления ispmanager, directadmin, vesta.

Написание bash- и python-скриптов, автоматизация.

Консультация по техническим вопросам, обучение.

Отражение DDoS-атак.

Тонкая оптимизация сервера для максимально производительной работы CMS WordPress, Bitrix, DLE, UmiCMS, Joomla, Drupal

PHPPythonWordPressMySQLPostgreSQLJoomlaDrupalLinuxNginxApacheБитриксDLEISPmanagerBashPostfix
Портфолио
Отзывы заказчиков
acronus
Роман 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Настройка VPS для email-рассылки
Виталий сделал все быстро и профессионально. Сервер работает так, как мне требуется. Рекомендую под системную настройку серверов.
Благодарю!
Ответный отзыв
artursokolov
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Грамотно настроить VPS
Обращался по настройке VPS. Всё было сделано за пару часов. Быстро и качественно. И цена нормальная. Результатом очень доволен. Рекомендую.
Благодарю!
Ответный отзыв
webcyber
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Настроить сервер VDS
Виталий настоящий профи. Сделал все быстро и качественно. Устранил главную проблему и настроил еще другие функции. Буду обязательно теперь только к нему обращаться. Спасибо)
Благодарю!
Ответный отзыв
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
В файле логов(24ГБ весом) найти cтроки, Linux
Очень доволен качеством работы Виталия, буду обращаться еще!!
Благодарю!
Ответный отзыв
sergzhe
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Веб сервер vps+ ISP manager
Хороший и приятный человек. Сделал все без задержек за разумные деньги, даже ответил на мои глупые вопросы.
Хорошие впечатления, никаких проблем с сотрудничеством и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Системное администрирование
11 отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга