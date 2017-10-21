Парсинг рубрики Яндекс Каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок196 просмотров

Необходимо собрать адреса сайтов одно из рубрик Яндекс Каталога.

Количество 1000 шт., т.е. 100 страниц рубрики.

Результат работы - текстовый файл содержащий 1000 адресов сайтов.

8 лет назад
ensis
Антон 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Все выполнено в лучшем виде и в этот же день. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за интересное задание. Было приятно с Вами поработать.

Заявки фрилансеров

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад