Парсер на JS

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Закрыт4 заявки147 просмотров

Нужен быстрый парсер на JS, который парсит нужны мне данные с API и заливает их через php в базу. 

Есть готовый с исходниками на C, который делает это долго, нужно быстрее и на JS.

JavaScriptPHP
8 лет назад
mikerays
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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