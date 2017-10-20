Есть альтернативная криптовалюта созданная на основе кода с github.com. Есть исходный код и приватные ключи. Так же полный узел на Ubuntu. Задача создать простой мобильный кошелек привязанный к этому алькойну. Отправить и получить. ...
Парсер на JS
Нужен быстрый парсер на JS, который парсит нужны мне данные с API и заливает их через php в базу.
Есть готовый с исходниками на C, который делает это долго, нужно быстрее и на JS.
Заявки фрилансеров
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