Импортировать данные в Wordpress

Есть csv файл, нужно импортировать данные оттуда (ссылки на видео + их описание, ширина, тэги и тп) на сайт с подключенной темой VideoTouch.

Соот-но нужно найти и поставить нужный плагин для импорта csv (сейчас стоит Ultimate CSV Importer Free, можно сделать через него).

В каждое видео необходимо показать как добавить ключевые слова для SEO.

Видео должны нормально встать на сайт и подтянуть из csv все нужные данные.

Работа по прямой сделке через WL, выбираю исполнителем, делаете заказ, плачу на карту либо я.деньги.

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