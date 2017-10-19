Импортировать данные в Wordpress

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Закрыт2 заявки157 просмотров

Есть csv файл, нужно импортировать данные оттуда (ссылки на видео + их описание, ширина, тэги и тп) на сайт с подключенной темой VideoTouch. 

Соот-но нужно найти и поставить нужный плагин для импорта csv (сейчас стоит Ultimate CSV Importer Free, можно сделать через него). 

В каждое видео необходимо показать как добавить ключевые слова для SEO. 

Видео должны нормально встать на сайт и подтянуть из csv все нужные данные. 

Работа по прямой сделке через WL, выбираю исполнителем, делаете заказ, плачу на карту либо я.деньги. 

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WordPress
8 лет назад
prohunter88
Мохов 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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