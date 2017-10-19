Парсер сайта ФССП

Есть шаблон: http://language-school.cmsmasters.net/profiles/ В нем есть шорткод, которым выводятся профили людей, которые определены к разным категориям. Сейчас если выбрать несколько категорий, выводятся все профили из выбранных категорий. А нужно чтобы выводились только те профили, ...