Необходимо доработать часть функционала большого проекта и довести до релиза. Ориентировочный срок релиза: 15 января 2018 года. Задачи прописаны на ближайший месяц в RedMine с готовой версткой. На ...
Добавить функцию в шорткод шаблона вордпресс 4.8.2
Есть шаблон: http://language-school.cmsmasters.net/profiles/
В нем есть шорткод, которым выводятся профили людей, которые определены к разным категориям.
Сейчас если выбрать несколько категорий, выводятся все профили из выбранных категорий. А нужно чтобы выводились только те профили, в которых совпадают категории.
Пример:
профиль 1 отнесен к категории 1 и 2
профиль 2 отнесен к категории 1 и 5
профиль 3 – категория 2 и 5
профиль 4 – категория 1 и 5
профиль 5 – категория 3 и 4
В шорткоде выбираем, что нужно выводить профили, отнесенные к категориям 1 и 5. И отмечаем галочкой, что обязательна принадлежность к указанным категориям. Если галочку отметить, то будут выведены только профили 2 и 4. Если галочку не ставить, то выведутся все, кроме профиля 5.
Тему скину, сделайте у себя. Вордпресс 4.8.2
Сколько будет стоить, сроки?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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