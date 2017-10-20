Добавить функцию в шорткод шаблона вордпресс 4.8.2

Есть шаблон: http://language-school.cmsmasters.net/profiles/

В нем есть шорткод, которым выводятся профили людей, которые определены к разным категориям.

Сейчас если выбрать несколько категорий, выводятся все профили из выбранных категорий. А нужно чтобы выводились только те профили, в которых совпадают категории.

Пример:

профиль 1 отнесен к категории 1 и 2

профиль 2 отнесен к категории 1 и 5

профиль 3 – категория 2 и 5

профиль 4 – категория 1 и 5

профиль 5 – категория 3 и 4

В шорткоде выбираем, что нужно выводить профили, отнесенные к категориям 1 и 5. И отмечаем галочкой, что обязательна принадлежность к указанным категориям. Если галочку отметить, то будут выведены только профили 2 и 4. Если галочку не ставить, то выведутся все, кроме профиля 5.

Тему скину, сделайте у себя. Вордпресс 4.8.2

Сколько будет стоить, сроки?