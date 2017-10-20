Добавить функцию в шорткод шаблона вордпресс 4.8.2

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Завершен2 заявки151 просмотр

Есть шаблон: http://language-school.cmsmasters.net/profiles/

В нем есть шорткод, которым выводятся профили людей, которые определены к разным категориям.  

Сейчас если выбрать несколько категорий, выводятся все профили из выбранных категорий. А нужно чтобы выводились только те профили, в которых совпадают категории. 

Пример: 

профиль 1 отнесен к категории 1 и 2 

профиль 2 отнесен к категории 1 и 5 

профиль 3 – категория 2 и 5 

профиль 4 – категория 1 и 5 

профиль 5 – категория 3 и 4  

В шорткоде выбираем, что нужно выводить профили, отнесенные к категориям 1 и 5. И отмечаем галочкой, что обязательна принадлежность к указанным категориям. Если галочку отметить, то будут выведены только профили 2 и 4. Если галочку не ставить, то выведутся все, кроме профиля 5. 

Тему скину, сделайте у себя. Вордпресс 4.8.2 

Сколько будет стоить, сроки? 

WordPress
8 лет назад
d654525
Эдуард 
60 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Все отлично. Помог доработать шорткод на вордппрессе 4.8.2
Отличный заказчик. Подробное ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую.

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game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад