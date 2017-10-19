Разработка/ доработка модулей для сайтов на Bitrix

В продуктовую StartUp компанию необходим Web Developer_Software Engineer (Bitrix). Что делаем: разрабатываем, запускаем, развиваем свои продукты (контентные маркетплейсы). Что необходимо сделать параллельно для 3х сайтов: + изменить модуль Bitrix + доработать функциональные возможности + разработать с 0 модуль сайта на Bitrix+ ... Если проект интересен, просим направить: 1) 3 ссылки на сайты, которые разрабатывали на Bitrix 2) перечислите пожалуйста модули, которые разрабатывали под Bitrix (какого типа модули это были).