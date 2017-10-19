Разработка/ доработка модулей для сайтов на Bitrix

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Закрытнет заявок173 просмотра

В продуктовую StartUp компанию необходим Web Developer_Software Engineer (Bitrix).  Что делаем: разрабатываем, запускаем, развиваем свои продукты (контентные маркетплейсы).  Что необходимо сделать параллельно для 3х сайтов:  + изменить модуль Bitrix  + доработать функциональные возможности  + разработать с 0 модуль сайта на Bitrix+ ...  Если проект интересен, просим направить:  1) 3 ссылки на сайты, которые разрабатывали на Bitrix  2) перечислите пожалуйста модули, которые разрабатывали под Bitrix (какого типа модули это были). 

8 лет назад
chesnokovahr
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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