Нужна консультация, за деньги Есть код написанный на java использует open cv + ffmpeg, следует скомпилировать код так, чтобы он подтягивал зависимости ffmpeg и зависимости open cv. Система CentOS
Разработка/ доработка модулей для сайтов на Bitrix
В продуктовую StartUp компанию необходим Web Developer_Software Engineer (Bitrix). Что делаем: разрабатываем, запускаем, развиваем свои продукты (контентные маркетплейсы). Что необходимо сделать параллельно для 3х сайтов: + изменить модуль Bitrix + доработать функциональные возможности + разработать с 0 модуль сайта на Bitrix+ ... Если проект интересен, просим направить: 1) 3 ссылки на сайты, которые разрабатывали на Bitrix 2) перечислите пожалуйста модули, которые разрабатывали под Bitrix (какого типа модули это были).
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