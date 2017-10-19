Подключить продающую страницу к платежной системе.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка120 просмотров

Создана и сегодня будет залита на хост продающая страница (http://korobki-7de589.webflow.io/ )

Надо доработать формирование заказа как здесь frubar.ru и подключить к платежке Яндекс.

На Яндексе надо сделать интеграцию с Атолл.Онлайн для подключения онлайн-кассы.

Или использовать сервис Робокасса. Выбор сервиса после обсуждения.

Срок 3 дня.

8 лет назад
vbabkin
Бабкин 
55 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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