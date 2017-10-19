Требуется кастомизация плагина Woocommerc для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок121 просмотр

Добрый день уважаемые профессионалы. Требуется поправить код  плагина Woocommerc так чтобы выводилось только то что нужно. Убрать кнопку "Купить", "корзину" несколько вкладок и подвигать оформление.

WordPress
8 лет назад
Vasiliev555
Игорь 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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