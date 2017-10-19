Написать на Python функции парсинга цен на запчасти с сайтов поставщик

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Есть сайты поставщиков с ценами на запчасти. Таких сайтов около 20. Примеры сайтов:

https://4ip.info/

http://acodis.ru/

https://chip-servis.ru/

https://eurocell.ru/

…

И т.д., всего около 20 сайтов

Что надо сделать:

Для каждого сайта написать на Python 3 две процедуры:1)процедура с использованием библиотеки Selenium, которая выполняет поиск по моделям телефонов и выгружает оттуда список найденных результатов (заголовок страницы с запчастью и ссылка на эту страницу)2)процедура с использованием библиотеки Lxml, которая для ссылки каждой страницы, полученной в результате первой процедуры, получает с сайта цену запчасти и наличие на складе

Ориентировочный объем работ

Парсер одного сайта содержит примерно 70-100 строк кода. Я в день пишу от 3 до 5 таких парсеров, учитывая, что они все однотипные. Но я не программист и у меня нет опыта в парсинге. Вы сможете это делать быстрее.

Выбирать библиотеки не надо, решать архитектурные и технологические проблемы не надо, работать с БД не надо, бороться с баном, блокированием итп не надо. Надо просто вписать в готовый шаблон строки кода с парсингом.

Их примеры смотрите по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/15hay5X9ARLQbQ8EvokcFUxDzV8Jvm6Ew0TpTiIlQwic/edit

В отклике указывайте вашу цену и примерные сроки