Доработать сайт и исправить ошибки

Насколько я смогла заметить, Евгений разбирается в том, что делает, НО после того как вы заплатите ему деньги, не рассчитывайте на исправление его косяков. После того, как он работу сделал, я проверила работоспособность сайта на ноутбуке, вроде все было ок, деньги заплатила а вечером заметила, что под мобильные устройства адаптации не было сделано. Я тут же написала об этом Евгению, на что он ответил, что сделает. Когда прошло время и ничего исправлено не было, я опять обратилась к нему, но на эти сообщения он уже не потрудился даже ответить. Я написала ему претензию, что необходимо бы сделать, на что он ответил - цитата: я для себя ваш проект закрыл и набрал новые заказы, ждите мол, сделаю когда-нибудь. (как можно не доделать и закрыть "для себя" проект?) Только после того, как я пригрозила отрицательным отзывом он зашевелился. Но дорога ложка к обеду, к тому времени мне уже сделали это другие люди за дополнительные деньги. Вывод таков: как специалист он неплох, но платите ему только тогда, когда проверите все, доверять как я и рассчитывать на порядочность не стоит. ( Женя, я специально не ставлю свой отзыв "отрицательным", не хочу портить вам репутацию, надеюсь вы поймете свою ошибку и впредь ни с кем так поступать не будете)