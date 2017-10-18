Сделать программу для работы с Telegram

Что должна делать программа?

1. Автоматически покупать номер телефона на сайте sms-activate.ru, с помощью его регистрироваться в Telegram.

2. Брать номер телефона из файла 1.txt, проверять зарегистрирован ли этот номер в Telegram. Если зарегистрирован, то сохранять этот номер в файл 2.txt (если не зарегистрирован – пропускаем).

3. Брать из файла 2.txt номер телефона и отправлять ему личное сообщение с заданным текстом в Telegram.

4. Брать из файла 2.txt номер телефона и приглашать его в указанную группу.

5. По указанной ссылке на группу в Telegram собирать никнеймы участников (вида @никнейм) и сохранять их в файл Nick.txt.

6. Брать из файла Nick.txt никнейм и приглашать его в указанную группу.

7. Брать из файла Nick.txt никнейм и писать ему личное сообщение в Telegram.

8. Автоматически менять номер телефона в п.1 и продолжать работать с паузой заданного размера.

9. Должна привязываться к определенному компьютеру (к железу).

Весь процесс должен быть автоматическим с момента запуска программы.

Программа должна быть написана на Python либо на Java (с передачей мне исходного кода).