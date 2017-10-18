Сделать программу для работы с Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок156 просмотров

Что должна делать программа? 

1. Автоматически покупать номер телефона на сайте sms-activate.ru, с помощью его регистрироваться в Telegram. 

2. Брать номер телефона из файла 1.txt, проверять зарегистрирован ли этот номер в Telegram. Если зарегистрирован, то сохранять этот номер в файл 2.txt (если не зарегистрирован – пропускаем). 

3. Брать из файла 2.txt номер телефона и отправлять ему личное сообщение с заданным текстом в Telegram. 

4. Брать из файла 2.txt номер телефона и приглашать его в указанную группу. 

5. По указанной ссылке на группу в Telegram собирать никнеймы участников (вида @никнейм) и сохранять их в файл Nick.txt. 

6. Брать из файла Nick.txt никнейм и приглашать его в указанную группу. 

7. Брать из файла Nick.txt никнейм и писать ему личное сообщение в Telegram. 

8. Автоматически менять номер телефона в п.1 и продолжать работать с паузой заданного размера. 

9. Должна привязываться к определенному компьютеру (к железу). 

Весь процесс должен быть автоматическим с момента запуска программы. 

Программа должна быть написана на Python либо на Java (с передачей мне исходного кода). 

JavaPython
8 лет назад
Rusov86
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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