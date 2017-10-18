Сайт портфолио

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Закрыт4 заявки140 просмотров

что нужно:

Програмирование сайт - портфолио для дизайнера. 

На wordpress. адаптивный

Объем 5 страниц. Форма для отправки сообщений. 

Сайт аналог https://www.behance.net/

Предварительно прошу посмотреть на переходы, навигицию значков, работу страниц. 

Нужен АНАЛОГ

что есть:

верстка в ph

WordPress
8 лет назад
guest_15077238869052
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров