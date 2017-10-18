Добрый день! Нужно перенести сайт на другой хостинг, но файлообменник показывает, что архив бэкапа с вирусами Нужно проверить сайт, пролечить от вирусов, сделать бэкап и перенести сайт на beget Сделан на самописной ...
Доработки CMS Shop-Script 7
Сейчас покупка в кредит реализована вот так: ставится галочка, товар отправляется в корзину и происходит оформление заказа. Использован вот этот плагин: https://www.webasyst.ru/store/plu/
У КупиВкредит появилась рассрочка для онлайна. Нужно сделать такую же плашку, как покупка в кредит, только при постановки галочки, при выборе рассрочки, цена товара должна увеличиваться на 6% (должна быть возможность менять %).
Инструкция по плагину: https://yadi.sk/i/m1zIcyto3M2CZJ и https://static2.tinkoff.ru/loans/Lightweight_Integration_Guide.RU.v1.0.pdf
Вот телефон поддержки: Тел.: +7 495 648-10-00, доб. 2483
Пример карты товара https://bieffe-shop.ru/parogenerator-dlya-khimchistki-salona-avtomobilya-carwash/
Заявки фрилансеров
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