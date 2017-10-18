Очистка сайта от вирусов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок122 просмотра

Привет! На сегодняшний день есть проблема с сайтом s-zabor.ru . Примерно 3-4 раза в день при попытке захода на сайт пишет следующее: Service Unavailable The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later. Ситуация продолжается уже около 1,5 месяцев. Проблем на стороне самого хостинга нет. Требуется разобраться, найти и полечить сайт.

8 лет назад
xl55
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать скрипт

    Нужно сделать скрипт, на пальцах опишу необходимый функционал. Есть сайт xxx.ru, на него заходит пользователь по рекламе, в ссылке в рекламе были прописаны utm метки. Т.е. ссылка была типа xxx.ru?utm_campaign=1&amp;utm_source=2&amp;utm_media=3. Далее на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Скрипт на PHP

    $20

    Нужен скрипт, который производит обработку текстовых файлов: 1. Загрузка файла. 2. Обработка в соотв. с алгоритмом (кодировщик/декодировщик). 3. Сохранение файла. Алгоритм кодирования обсуждается с финальным претендентом и ...

    PHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Специалист по WordPress

    $440

    Ищем специалиста по WP, для реализации сайта по продаже квартир в многоквартирном доме. Оплата поэтапная! Сайт будет многостраничный. И нужно будет реализовать, что-то похожее на ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен js спец, поправить сайт с аудиоплеером

    $30

    Есть сайт с небольшим количеством треков в mp3, на десктопе всё работает, а вот на мобильных (iOS 10, например) не работает. Нужно разобраться, в чём дело и починить, возможно, что-то нужно будет переделать. Приоритет - ...

    iOSJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен специалист по доработке сайтов на Wоrd-press

    Обновить внести изменения в текущий сайт на word-press, или перенести сайт с изменениями на обновленную версию word-pressa.  Дизайн сайта – оставляем прежним.  Меняем суть.  Дизайн главной страницы.  Уточнения:  ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправить ошибки на сайте (zend)

    $45

    Бюджет 2500, сроки день Сайт – pretenziy.ru/ сделали его копию на домене otzovikator.ru на копии сайта otzovikator.ru некоторые страницы (500 ошибка):  товаров – https://otzovikator.ru/otzyvy-o-tovarah/obschaja/product_2110.html сайты – https://otzovikator.ru/katalog_sajtov/razvlechenija/igry/azartnye-igry/azartmania.com.html организации – https://otzovikator.ru/katalog_organizacij/obschaja/organization_114411.html  1. Сертификат ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Wordpress. Импорт комментариев из стороннего формата

    Имеется файл данных от старой гостевой книги (в приложенном архиве фрагмент). Требуется написать php скрипт или подговтоить sql дамп для преобразования их в комментарии ВордПресс. Для хранения города будет использоваться поле комментария comment_author_url. ...

    PHPSQLWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад