Очистка сайта от вирусов

Привет! На сегодняшний день есть проблема с сайтом s-zabor.ru . Примерно 3-4 раза в день при попытке захода на сайт пишет следующее: Service Unavailable The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later. Ситуация продолжается уже около 1,5 месяцев. Проблем на стороне самого хостинга нет. Требуется разобраться, найти и полечить сайт.