Специалист по WordPress

Ищем специалиста по WP, для реализации сайта по продаже квартир в многоквартирном доме.

Оплата поэтапная!

Сайт будет многостраничный.

И нужно будет реализовать, что-то похожее на

http://xn----htbccnijgu6o.xn--p1ai/flats/genplan

http://newzelenograd.ru/

только построен 1 дом. Нужно будет сделать возможность выбора этажа, при выборе этажа будет открываться план этажа, на котором проданные квартиры будут подсвечены одним цветом, либо будет написано текстом, что квартира куплена (этот момент еще не обговаривался с клиентом), а так же будет подсвечиваться краткая информация о выбранной квартире (какая тоже пока не известно, но, скорее всего площадь, количество комнат и цена).

Все данные "Карты дома" и других страниц должны легко редактироваться из панели управления.