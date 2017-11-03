Необходимо оптимизировать сайт по рекомендациям PageSpeed Insights. Сайт на OpenCart.
Нужен опытный программист для доработки сайта
Нужно доработать сайт основываясь на ТЗ, прикрепленном к заданию. Ждем ваших предложений по срокам и ценам.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование28 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим исполнитель из Москвы. Задача - оперативно реализовать довольно значительную доработку функционала + реализовать подгрузку прайса из excel. Сохранив корректное отображение в режиме адаптивной верстки (для всех изначально предусмотренных шаблоном режимов экранов). ...Закрыт7 лет назад
Нужен парсер Логинов из чатов телеграмаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен программист хорошо разбирающийся на symfony2, с опытом работы. Есть проект для которого нужен ответственный исполнитель для разработки новой версии. Задачи постоянные. Все детали вышлю.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Добрый день На сайте http://alfir-profi.ru Нужно: 1. В админке добавляли новый столбец в списке товаров https://yadi.sk/i/5wHr2c533NrMn2 После применения фильтра он пропадает https://yadi.sk/i/8T_DHpOB3NrMtT 2. После оформления заказа нужно сделать так, что бы выводился номер ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно визуально настроить отображение фильтров на сайте http://planika.ru/catalog/avtomaticheskie_biokaminy/ Для сайта: планика ком юаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер, задача сделать вот такой сайт(каталог) http://k-part.com/ru , или парсер всей базы, но обратите внимание на внутрение страницы каталога пример http://k-part.com/ru#?k=!0!1!5153!60!219 активные цифры на картинках, также если это сделать сложно, жду вариантов как сделать аналог, есть различные ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработать модуль - отзывы о магазине с яндекса. ТЗ http://dropmefiles.com/7OsZU Кому по силам, пишите цену/сроки. Работаем по БС или оплате на вебмани. Если с этой задачей ...Закрыт8 лет назад
Есть сайт на Джумле. Нужен функционал печати дипломов и сертификатов с подстановкой данных в шаблон из БД. Заказчик не мы, а наш клиент (если вы согласны заключить с ним договор, то можно работать напрямую и ...Закрыт7 лет назад
ТЗ в файле.Закрыт7 лет назад