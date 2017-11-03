Нужен опытный программист для доработки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок189 просмотров

Нужно доработать сайт основываясь на ТЗ, прикрепленном к заданию. Ждем ваших предложений по срокам и ценам.

8 лет назад
Fidem_service
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

danex
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$45
3 дня
Работой Даниара доволен, будем сотрудничать и дальше. Задание выполнено в оговоренные сроки, все просьбы и дополнительные корректировки по сайту учтены и внесены. Рекомендую к сотрудничеству!
Рад сотрудничать с Виталием. Понятно и подробно формулирует задачи, вникает в выполняемую работу, уважает время исполнителя и оплачивает вовремя.

Заявки фрилансеров

danex
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад