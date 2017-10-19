Мелкая правка на Opencart

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки135 просмотров

Добрый день

На сайте http://alfir-profi.ru

Нужно:

1. В админке добавляли новый столбец в списке товаров https://yadi.sk/i/5wHr2c533NrMn2

После применения фильтра он пропадает https://yadi.sk/i/8T_DHpOB3NrMtT

2. После оформления заказа нужно сделать так, что бы выводился номер заказа https://yadi.sk/i/rm59VUvA3NrN4c

Opencart
8 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Все сделал быстро и по ТЗ
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад