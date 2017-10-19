Необходимо оптимизировать сайт по рекомендациям PageSpeed Insights. Сайт на OpenCart.
Мелкая правка на Opencart
Добрый день
На сайте http://alfir-profi.ru
Нужно:
1. В админке добавляли новый столбец в списке товаров https://yadi.sk/i/5wHr2c533NrMn2
После применения фильтра он пропадает https://yadi.sk/i/8T_DHpOB3NrMtT
2. После оформления заказа нужно сделать так, что бы выводился номер заказа https://yadi.sk/i/rm59VUvA3NrN4c
Выбранный исполнитель
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