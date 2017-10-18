Доработать страницу оформления заказа WP

сайт mflo24.ru сейчас страница оформления заказа разделена на несколько вкладок в первой вкладке нужно

1) Время заказа, поставить два поля для времени заказа "с [ : ] по [ : ]"

2) Сделать что то с полем бесплатной открытки так как сейчас это два разных поля и в оформлении заказ нет текста открытки

Вторая вкладка

Сделать две колонки 1 получатель 2- заказчик

Первая колонка

{[ФИО][ТЕЛЕФОН]} в одну строку

{[ Адрес ]} в одну строку

это адрес рабочий домашний выровнить по горизонтали

Вторая колонка аналогично

{ФИО ТЕЛЕФОН} в одну строку

{email Город} в одну строку

я хочу получать информацию о ссылках чек

Примечание к заказу остаётся на месте