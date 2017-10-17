Сервис мониторинга статуса абонента в мессенджерах оn/off

ТЗ

Задача: создать сервис по мониторингу присутствия абонента онлайн/оффлайн в социальных мессенджерах. Вайбер, Телеграм, Ватсап, ФБ мессенджер.

Работа, которую должен выполнять проект:

Проверка с заданой периодичностью(15 минут, реже, чаще) статуса абонентов в вайбере, фб мессенджее, телеграмме.

Формирование отчета ивысылка отчета с заданной настраивоемойпериодичностью (раз в час, раз, два раза в день, раз в неделю,ежемесячно и тп)

Отчет состоит изстатистических текстовых данных, обобщенной информации и скриншотов.

Особенности (подсистемы):

- Веб сайт

Прайс, описание услуги, входв систему, механизмы оплаты, механизмы синхронизации оплаты и основного сервера

с програмным комплексом

- Основной сервер

Конфигуратор

Модуль снятия статистики искриншотов по Вайберу

Модуль снятия статистики искриншотов по Телеграмму

Модуль снятия статистики искриншотов по ФБ мессенджеру

Модуль статистики иформирования отчетов.

Коммерческая идея проекта:

Получение оплаты от ревнивыхсупругов за осуществление слежки за онлайн статусом супруга и предполагаемой

любовницы.