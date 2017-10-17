Здравствуйте! Необходимо подключить действующий магазин по API к Яндекс.Маркет. Магазин на текущий момент уже подключен и работает c Яндекс.Маркт, но не по API. Сайт на Joomla, магазин на JBZoo.
Сервис мониторинга статуса абонента в мессенджерах оn/off
ТЗ
Задача: создать сервис по мониторингу присутствия абонента онлайн/оффлайн в социальных мессенджерах. Вайбер, Телеграм, Ватсап, ФБ мессенджер.
Работа, которую должен выполнять проект:
Проверка с заданой периодичностью(15 минут, реже, чаще) статуса абонентов в вайбере, фб мессенджее, телеграмме.
Формирование отчета ивысылка отчета с заданной настраивоемойпериодичностью (раз в час, раз, два раза в день, раз в неделю,ежемесячно и тп)
Отчет состоит изстатистических текстовых данных, обобщенной информации и скриншотов.
Особенности (подсистемы):
- Веб сайт
Прайс, описание услуги, входв систему, механизмы оплаты, механизмы синхронизации оплаты и основного сервера
с програмным комплексом
- Основной сервер
Конфигуратор
Модуль снятия статистики искриншотов по Вайберу
Модуль снятия статистики искриншотов по Телеграмму
Модуль снятия статистики искриншотов по ФБ мессенджеру
Модуль статистики иформирования отчетов.
Коммерческая идея проекта:
Получение оплаты от ревнивыхсупругов за осуществление слежки за онлайн статусом супруга и предполагаемой
любовницы.
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