Нужно разместить счетчик Яндекс

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Закрыт7 заявок159 просмотров

Необходимо корректно разместить код счетчика яндекса на страницах сайта компании

8 лет назад
guest_15082601074496
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров