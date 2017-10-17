Здравствуйте! Необходимо подключить действующий магазин по API к Яндекс.Маркет. Магазин на текущий момент уже подключен и работает c Яндекс.Маркт, но не по API. Сайт на Joomla, магазин на JBZoo.
Нужно разместить счетчик Яндекс
Необходимо корректно разместить код счетчика яндекса на страницах сайта компании
Заявки фрилансеров
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