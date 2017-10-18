Сделать форму отправки писем с данными заказчика

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки148 просмотров

Нужно Срочно доделать форму отправки писем с полями. Предыдущий программист пропал. Форма почти готова, нужно чтобы открывались окна и передавались данные.

Данные, которые необходимы для передачи  

Имя 

Телефон 

емейл 

Начало маршрута 

Конец Маршрута 

Объем 

Вес 

Тип Авто 

Суть: 

Человек вбивает данные с пунктов начала и конца маршрута, появляется расчет на карте. 

Ниже выводится таблица, данные сформированные по расстоянию (стоимость, расстояние) 

и ниже 

Тип авто с кнопкой заказать. 

При клике должно выходить окно Имя, мейл, телефон и вес, объем (по желанию). 

Данные, которые передаются на мейл см выше. 

8 лет назад
speckau
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

servweb
Дима 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
8 лет назад
$35
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкое т3, Оплата вовремя, Рекомендую

Заявки фрилансеров

servweb
Дима 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
8 лет назад