Здравствуйте фрилансеры! Нужно сделать следующее: заменить слайдер.Удалить 3 плагина/скрипта.установить автоматически обновляемый Sitemap.xmlсделать ЧПУ для разных языков.сделать форму.ВАЖНО: до работ допускаются: специалисты от 5 отзывов. не имеющие отрицательных отзывов.
Сделать форму отправки писем с данными заказчика
Нужно Срочно доделать форму отправки писем с полями. Предыдущий программист пропал. Форма почти готова, нужно чтобы открывались окна и передавались данные.
Данные, которые необходимы для передачи
Имя
Телефон
емейл
Начало маршрута
Конец Маршрута
Объем
Вес
Тип Авто
Суть:
Человек вбивает данные с пунктов начала и конца маршрута, появляется расчет на карте.
Ниже выводится таблица, данные сформированные по расстоянию (стоимость, расстояние)
и ниже
Тип авто с кнопкой заказать.
При клике должно выходить окно Имя, мейл, телефон и вес, объем (по желанию).
Данные, которые передаются на мейл см выше.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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