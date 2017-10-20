Переделать лендинг под AMP

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Завершен1 заявка198 просмотров

Необходимо переделать лендинг bravo-smoker.ru/ под технологию AMP с сохранением функционала и дизайна. 

8 лет назад
guest_15082513165252
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

gixo
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$88
3 дня
Один из не многих исполнителей отвечающий за проект головой. Погрузился в новую для себя технологию и сделал задачу быстро, качественно и в обещанных срок! Работой доволен, продолжу с ним сотрудничество!
Здравствуйте! Делал AMP страницу для готового сайта, с сохранением функционала и дизайна. Это мой отзыв. * Предоплата, и скорая оплата. Отлично. * Постановка задачи. Все обсудили, договорились, в последующем без изменений. Отлично. * Коммуникация. Довольно доброжелательно общение. Хорошо. Благодарю, что прочитали мой отзыв и всего вам доброго!

Заявки фрилансеров

gixo
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад