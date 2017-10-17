Создание технического задания на разработку сайта сантехники.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка116 просмотров

Разработка технического задания на разработку сайта(интернет-магазина).  

Сайт будет представлять собой автоматизированную систему для продажи товаров сантехник для физ.лиц (розница) и юр. лиц (оптовики). 

Основные программные модули сайта: 

Также нужно будет предусмотреть в ТЗ вопросы безопастности и работоспособности системы.  

8 лет назад
director35
Андрей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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