Поменять местами пункты меню на сайте на ModX Revo

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Добрый день! Нужно изменить расположение 2х пунктов меню с сохранением его вида. 

Когда просто меняем местами ресурсы все меню съезжает 

Бюджет 200р так как задача мелкая, сделать нужно сегодня 

Есть еще работы по ModX Revo, можно считать это тестовым заданием

MODX
8 лет назад
Nik9191
Никита 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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