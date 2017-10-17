Скопировать сайт

- Скопировать полностью сайт https://firstflower.ru с возможностью изменения всех данных (товаров, цен, фото, контакты - и т.д.) плюс не большие правки по тексту = цена

- еще Банк даст код который нужно интегрировать с сайтом что-бы можно было получать все оплаты сразу на счет в банке = цена

От исполнителя сроки и кейсы.

*перед началом работы ознакомьтесь с моими условиями в профиле