Подключение интернет-магазина к Яндекс.Маркет по API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок307 просмотров

Здравствуйте! 

Необходимо подключить действующий магазин по API к Яндекс.Маркет. 

Магазин на текущий момент уже подключен и работает c Яндекс.Маркт, но не по API. 

Сайт на Joomla, магазин на JBZoo.  

Joomla
8 лет назад
84957870505
Андрей 
44 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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