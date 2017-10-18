Добрый вечер, задача сделать вот такой сайт(каталог) http://k-part.com/ru , или парсер всей базы, но обратите внимание на внутрение страницы каталога пример http://k-part.com/ru#?k=!0!1!5153!60!219 активные цифры на картинках, также если это сделать сложно, жду вариантов как сделать аналог, есть различные ...
Оптимизация сайта по рекомендациям PageSpeed Insights (OpenCart)
Необходимо оптимизировать сайт по рекомендациям PageSpeed Insights. Сайт на OpenCart.
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