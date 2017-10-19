Wordpress. Импорт комментариев из стороннего формата

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок176 просмотров

Имеется файл данных от старой гостевой книги (в приложенном архиве фрагмент).

Требуется написать php скрипт или подговтоить sql дамп для преобразования их в комментарии ВордПресс.

Для хранения города будет использоваться поле комментария comment_author_url. Для совместимости с будущими комментариями к не-пустым городам следует добавить http://

В заявке пожалуйста задавайте уточняющие вопросы или сразу называйте стоимость.

PHPSQLWordPress
8 лет назад
Zelzevul
39 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

berzin
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$20
1 день
Сделал всё быстро и качественно. Общался вежливо и оперативно. Рекомендую.
Хороший заказчик, никаких проблем с общением и оплатой не возникло. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

berzin
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад