Wordpress. Импорт комментариев из стороннего формата

Имеется файл данных от старой гостевой книги (в приложенном архиве фрагмент).

Требуется написать php скрипт или подговтоить sql дамп для преобразования их в комментарии ВордПресс.

Для хранения города будет использоваться поле комментария comment_author_url. Для совместимости с будущими комментариями к не-пустым городам следует добавить http://

В заявке пожалуйста задавайте уточняющие вопросы или сразу называйте стоимость.