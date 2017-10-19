Необходимо оптимизировать сайт по рекомендациям PageSpeed Insights. Сайт на OpenCart.
Wordpress. Импорт комментариев из стороннего формата
Имеется файл данных от старой гостевой книги (в приложенном архиве фрагмент).
Требуется написать php скрипт или подговтоить sql дамп для преобразования их в комментарии ВордПресс.
Для хранения города будет использоваться поле комментария comment_author_url. Для совместимости с будущими комментариями к не-пустым городам следует добавить http://
В заявке пожалуйста задавайте уточняющие вопросы или сразу называйте стоимость.
Выбранный исполнитель
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