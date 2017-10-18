Swift iOS парсер по ссылке на пост инстаграмма

Добрый день На сайте http://alfir-profi.ru Нужно: 1. В админке добавляли новый столбец в списке товаров https://yadi.sk/i/5wHr2c533NrMn2 После применения фильтра он пропадает https://yadi.sk/i/8T_DHpOB3NrMtT 2. После оформления заказа нужно сделать так, что бы выводился номер ...