Нужен специалист по доработке сайтов на Wоrd-press

Обновить внести изменения в текущий сайт на word-press, или перенести сайт с изменениями на обновленную версию word-pressa.

Дизайн сайта – оставляем прежним.

Меняем суть.

Дизайн главной страницы.

Уточнения:

Шапка:

Шапка будет фиксироваться по верхнему краю экрана, когда пользователь проскроллил логотип первого блока. Кнопки из блока 1 переедут в шапку на место адреса и телефона, когда шапка будет зафиксирована.

Логотип мед.центра

Фраза – Ваш врач – это многопрофильный медицинский центр.

Кнопка – записаться на прием.

Адреса: Мед. центр на Комсомольской,34а (ссылка на карту)

Центр реабилитации на Индустриальной, 54 (ссылка на карту)

Кнопки меню:

Главная – ведет на главную страницу.

Услуги – ведет к блоку услуги

Специалисты – ведет на страницу Специалисты

Контакты – ведет на главную страницу (в футер).

Блок 2.

Баннер с новостям, акциями и прочим.

Блок 3.

Дизайн как на сайте – только заменить иконки на другие.

Иконки:

1. Бесплатные услуги по полисам ОМС и ДМС. – ведет на открытие блока в котором: описание + список специалистов, работающих в рамках ОМС + документы, требуемые Минздравом.

2. Платные услуги – ведет на прайс

3. Центр реабилитации – страница, посвященная центру реабилитации (описание центра + услуги + видео)

4. Аптека – описание услуг аптеки + документы, требуемые минздравом.

5. Листки нетрудоспособности – описание (как сейчас на сайте) + ссылка на приказ

Блок 4. Услуги

Делаем по дизайну также, как на сайте, но меняем текст/название услуг.

Каждое название ведет на новую страницу, в которой указываются ведущие специалисты с возможностью прямой записи к ним. и основные услуги по этим направлениям + стоимость (как сейчас на сайте)

Услуги берем из файла ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ жирным шрифтом

Блок 5. Новости

Также как сейчас на сайте, ведет на страницу со списком всех новостей.

Футер. Контактная информация. Иконки соц.сетей будут соответствующими.

Как сейчас на сайте.

Добавить все юридические лица + номера лицензии

Сайт http://yourmd.ru/