Нужен js спец, поправить сайт с аудиоплеером

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки185 просмотров

Есть сайт с небольшим количеством треков в mp3, на десктопе всё работает, а вот на мобильных (iOS 10, например) не работает. Нужно разобраться, в чём дело и починить, возможно, что-то нужно будет переделать. Приоритет - сделать так, чтобы всё было грамотно и работало. Сайт дам в личку, бюджет обсудим после того, как будет понятен масштаб проблемы.

iOSJavaScript
8 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DragonL
Петр 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$30
2 дня
Хороший специалист, вместе во многом разобрались - рекомендую.
Отличный заказчик. Оплатил все во время (даже больше). Все время на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

DragonL
Петр 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад