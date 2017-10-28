Нужен js спец, поправить сайт с аудиоплеером

Есть сайт с небольшим количеством треков в mp3, на десктопе всё работает, а вот на мобильных (iOS 10, например) не работает. Нужно разобраться, в чём дело и починить, возможно, что-то нужно будет переделать. Приоритет - сделать так, чтобы всё было грамотно и работало. Сайт дам в личку, бюджет обсудим после того, как будет понятен масштаб проблемы.